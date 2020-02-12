В Свердловской области закрыта птицефабрика челябинского предпринимателя Андрея Косилова

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:41:24+03:00

Птицефабрика - производство круглосуточное. Ее нельзя остановить, как канцелярскую контору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Заместитель губернатора Челябинской области — в прошлом, успешный предприниматель в настоящем, Андрей Косилов считает, суд, запретивший эксплуатацию всех зданий птицефабрики «Среднеуральская», наверное, не понимает особенность работы «живого производства».

В среду, 12 февраля, работу птицефабрики остановили судебные приставы. Поводом для такого решения стало обращения прокуратуры Верхней Пышмы в суд из-за невыполнения руководством птицефабрики предписаний противопожарной службы.

По словам Косилова, на предприятии не было ни одного возгорания. На устранение замечаний отведен срок.

Птицефабрику нельзя остановить. Системы обеспечения жизнедеятельности птицы требуют круглосуточного обслуживания. Кто будет птицу кормить, поить, удалять помет, обеспечивать теплом, светом, свежим воздухом? Как быть с инкубатором?

Юристы птицефабрики готовятся опротестовать решения суда. На фабрике рассчитывают на помощь властей Свердловской области.

Пока работу фабрики не остановили, работников никто не выгонял. Но это вопрос времени. Согласно предписанию, люди должны покинуть помещения в течение дня.

- Пока работаем, но около тысячи человек может остаться на улице. Нам дали один день, чтобы уничтожить все, что мы восстанавливали за эти четыре года. Мы в производство вложили более миллиарда рублей собственных денег на возрождение «Среднеуралки». Мы будем доказывать свою правоту. Но если продолжиться давление, мы вынуждены уволить людей по закону и законсервировать производство, - сказал Андрей Косилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU