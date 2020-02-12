2020-02-12T16:30:46+03:00
Происшествия

Это не интернет-кафе: полицейские Челябинска ликвидировали сеть подпольных казино

Игорные заведения скрывались под вывеской популярных заведений двухтысячных
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Все игорные автоматы были изъяты при задержании. Фото: пресс-служба МВД Челябинской областиВсе игорные автоматы были изъяты при задержании. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области
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В Челябинске задержали 23 человек по подозрению в организации сети подпольных казино. Всего по данным пресс-службы ГУ МВД Челябинской области у злоумышленников было изъято более 30 игровых автоматов, а также денежные средства.

Правоохранители начали работать над нелегальной сетью игорных заведений еще в 2019 году. Подобные казино под вывеской популярных в начале двухтысячных интернет-кафе были разбросаны по всему городу, однако благодаря работе полицейских все причастные были привлечены к уголовной ответственности, включая четырех организаторов.

— По материалам полицейских следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области в прошлом году возбуждены уголовные дела за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также создание преступного сообщества, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Основным организаторам грозит до 20 лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Это не интернет-кафе: полицейские Челябинска ликвидировали сеть подпольных казино
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