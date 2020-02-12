2020-02-12T17:04:46+03:00
Общество

Власти Челябинской области помогут в строительстве домов дольщиков

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Один из тех долгостроев, на которые выделят деньги - ЖК «Княжеский» - виден из окна редакции КП-Челябинск уже с десяток летОдин из тех долгостроев, на которые выделят деньги - ЖК «Княжеский» - виден из окна редакции КП-Челябинск уже с десяток летФото: Андрей АБРАМОВ
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Правительство Челябинской области будет ежегодно в течении двух лет выплачивать полмиллиарда рублей «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства». Уже за 2020 год планируется помочь получить жилье или компенсации 346 жителям.

— На решение проблем пострадавших дольщиков 81% средств будет направляться из федерального бюджета, остальные 19% — из областного бюджета. Эти 537,9 миллионов рублей и есть региональная часть софинансирования, — рассказали в пресс-службе правительства.

На первые три долгостроя деньги выдадут уже в 2020 году. Кроме того, сейчас рассматривают документы других зданий, в которые вкладывались дольщики.

Первым домом, на достройку которого будут выделены деньги, станет знаменитый долгострой под номером 46 на улице Доватора. Кроме того, планируется выплаты дольщикам ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных и «Жилищной инвестиционной компании».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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