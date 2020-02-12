В Челябинске у многодетной семьи забирают выделенную им квартиру

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:21:30+03:00

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В Челябинске малоимущую и многодетную семью хотят выселить из выделенной им квартиры. Об этом сообщает региональный отдел «НТВ» с ссылкой на судебное заседание.

Семья Коняевых получила жилье от городской администрации после того как в их старом доме чуть не произошла трагедия: в аварийном здании обрушился потолок на детскую кровать. Новую квартиру выдал комитет по жилищному имуществу из маневренного фонда, в которой семи детям с родителями пришлось ютится на трех кроватях. Однако уже через полгода, Коняевых попросили выселиться из жилья из-за проблем с документами.

Сейчас представители городской администрации пытаются урегулировать конфликт. Коняевы в свою очередь готовят ответный иск против мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU