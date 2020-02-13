Матери-одиночке с тремя детьми и ветерану из Челябинской области придется справлять нужду на улице
Раисе Абзановой 84 года. Она ветеран труда и инвалид второй группы по онкологии. С ней в квартире живет внучка с тремя своими детьми от 3 до 10 лет. У старшей девочки астма. Она на домашнем обучении, частые приступы. Из-за постоянных больничных мама не может устроиться на работу с приличной зарплатой. Трудится уборщицей за 11 тысяч рублей. На лекарства денег едва хватает. Но за коммуналку скопился большой долг. 3 февраля, по словам пенсионерки, в квартире поставили пломбу на вывод воды. Унитазом теперь пользоваться нельзя.
— Ветерана и маму с тремя детьми заставили ходить справлять нужду на улицу, — написал в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК представитель общественного движения «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев.
— Теперь мы не пользуемся водой. Вместо туалета — ведро. Выносим на мусорку. Каждый месяц у нас высчитывают 18500 рублей в счет долга, — пожаловалась ему Раиса Абзанова.
Мнения подписчиков паблика разделились. Одни пишут: «Сами не платили — сами и виноваты». Другие жалеют семью: ведь не алкоголики какие-то, а тяжелая жизненная ситуация.
— Эта многодетная мама не всегда в квартире бабушки жила. Но жизнь, знаете ли, такая штука... Сейчас она вертится, как белка в колесе, а денег все равно ни на что не хватает. Очень много уходит на препараты больному ребенку, — рассказала знакомая семьи Евгения.
Третьи возмущены: «Если у них их пенсии и зарплаты вычитают деньги в счет долга, то почему тогда перекрыли водопровод?!» Общественники пообещали разобраться.
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ИСТОЧНИК KP.RU