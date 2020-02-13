«Заслужили!»: дворники, беззаботно качающиеся на детских качелях, умилили жителей Челябинска

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:04:19+03:00

Очевидец снял видео и наложил на него забавную музыку

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В группе «Нетипичный Челябинск» в ВК опубликовали видео с двумя дворниками в оранжевых жилетках, которые катаются на детской качеле-балансире. Происходит это в одном из дворов на Северо-западе города.

Дворники, беззаботно качающиеся на детских качелях, умилили жителей Челябинска.

Подписчики паблика посмеялись и придумали подписи к видео: «Вместо перекура», «Качель проходит тест-драйв после починки», «Мужики в детство впали».

— Эти бравые парни каждый день подметают ваш двор от снега, чтобы вы могли идти по чистому двору на работу. Они заслужили покачаться, — прокомментировал челябинец Олег Варнавский.

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ИСТОЧНИК KP.RU