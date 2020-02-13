«Заслужили!»: дворники, беззаботно качающиеся на детских качелях, умилили жителей Челябинска
В группе «Нетипичный Челябинск» в ВК опубликовали видео с двумя дворниками в оранжевых жилетках, которые катаются на детской качеле-балансире. Происходит это в одном из дворов на Северо-западе города.
Дворники, беззаботно качающиеся на детских качелях, умилили жителей Челябинска.
Подписчики паблика посмеялись и придумали подписи к видео: «Вместо перекура», «Качель проходит тест-драйв после починки», «Мужики в детство впали».
— Эти бравые парни каждый день подметают ваш двор от снега, чтобы вы могли идти по чистому двору на работу. Они заслужили покачаться, — прокомментировал челябинец Олег Варнавский.
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ИСТОЧНИК KP.RU