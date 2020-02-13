2020-02-13T04:04:09+03:00
Общество

Два пенсионера, семь собак и 40 кошек: жильцы одной из квартир Челябинска шокировали горожан

Животным необходима помощь
Ирина КАРЕЛИНА
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А за ней бежали ее 47 собак и кошек... Фото: vk.com/cheltt74А за ней бежали ее 47 собак и кошек... Фото: vk.com/cheltt74
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Зоозащитница Елена познакомилась с пенсионеркой, которая кормила на улице бездомных котов. Оказалось, что у нее самой в квартире на ул. Молодогвардейцев проживают 47 животных. Всех она подобрала на улице.

— Животные болеют — нужно лечение, рожают — нужна стерилизация. Вся пенсия этой бабушки уходит на корм, себе ничего не покупает, — написала Елена на своей странице в ВК.

В квартире пенсионеров поселились 47 животных. Фото: vk.com/cheltt74

В квартире пенсионеров поселились 47 животных. Фото: vk.com/cheltt74

Волонтеры приюта для кошек «Три Товарища»побывали в квартире сердобольной пенсионерки.

— Долго там находиться очень сложно из-за запаха. Этим пожилым людям необходима помощь. Хорошо, что они это понимают. Людей жалко, животных жалко, надо помогать! — написала на странице приюта в соцсети его хозяйка Юлия.

Зоозащитники планируют стерилизовать, вылечить и пристроить четвероногих обитателей такого общежития. Говорят, что среди них есть очень красивые кошки. Присмотреть кого-то для себя или просто помочь животным можно через волонтеров приюта «Три товарища».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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