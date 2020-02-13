2020-02-13T06:46:12+03:00
Общество

«По десять штук на день»: в Челябинской области объявили закупку бесплатных сигарет для призывников

6,5 тысяч пачек планируют приобрести для Учебного центра на год
Лидия ПЕСКОВА
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Тяжесть расставания скрасит сигарета?Тяжесть расставания скрасит сигарета?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Учебный спасательный центр МЧС Челябинской области проводит аукцион на поставку сигарет. Ведомство собирается закупить 6,5 тысяч пачек курева с фильтром для новобранцев, которые проходят срочную службу в учебном центре под Озерском.

Аукцион состоится 20 февраля. Государство готово потратить на сигареты, которых хватит примерно на год, чуть более 400 тысяч рублей.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егора Пахомова, подобные закупки заложены в постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих. На каждого курящего призывника положено по десять сигарет в сутки и три коробки спичек на месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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