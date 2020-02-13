«По десять штук на день»: в Челябинской области объявили закупку бесплатных сигарет для призывников

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:46:12+03:00

6,5 тысяч пачек планируют приобрести для Учебного центра на год

Изменить размер текста: A A

Учебный спасательный центр МЧС Челябинской области проводит аукцион на поставку сигарет. Ведомство собирается закупить 6,5 тысяч пачек курева с фильтром для новобранцев, которые проходят срочную службу в учебном центре под Озерском.

Аукцион состоится 20 февраля. Государство готово потратить на сигареты, которых хватит примерно на год, чуть более 400 тысяч рублей.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егора Пахомова, подобные закупки заложены в постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих. На каждого курящего призывника положено по десять сигарет в сутки и три коробки спичек на месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU