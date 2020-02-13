«По десять штук на день»: в Челябинской области объявили закупку бесплатных сигарет для призывников
Учебный спасательный центр МЧС Челябинской области проводит аукцион на поставку сигарет. Ведомство собирается закупить 6,5 тысяч пачек курева с фильтром для новобранцев, которые проходят срочную службу в учебном центре под Озерском.
Аукцион состоится 20 февраля. Государство готово потратить на сигареты, которых хватит примерно на год, чуть более 400 тысяч рублей.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егора Пахомова, подобные закупки заложены в постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих. На каждого курящего призывника положено по десять сигарет в сутки и три коробки спичек на месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU