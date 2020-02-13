На главной площади Челябинска начали разбирать ледовый городок

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:27:06+03:00

Он не выдержал теплых дней и теперь опасен для посетителей

Изменить размер текста: A A

Ледовый городок на площади Революции планировали сохранить до конца февраля. Раньше времени собирались убрать только подтаявшие скульптуры. В четверг, 13 февраля, мэрия заявила, что на днях городок демонтируют полностью. К работам уже приступили.

— Во время проверки объектов на площади Революции выявлены факты разрушения связующих ледяных конструкций, в том числе их основания. Это произошло из-за перепада температур. Обнаруженные дефекты не подлежат реставрации, а значит, территория новогоднего городка представляет опасность. Чтобы избежать угрозы для жизни и здоровья людей, городок будет демонтирован, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Информации по состоянию аналогичных городков на площадках в районах в мэрии нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU