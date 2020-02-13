На главной площади Челябинска начали разбирать ледовый городок
Ледовый городок на площади Революции планировали сохранить до конца февраля. Раньше времени собирались убрать только подтаявшие скульптуры. В четверг, 13 февраля, мэрия заявила, что на днях городок демонтируют полностью. К работам уже приступили.
— Во время проверки объектов на площади Революции выявлены факты разрушения связующих ледяных конструкций, в том числе их основания. Это произошло из-за перепада температур. Обнаруженные дефекты не подлежат реставрации, а значит, территория новогоднего городка представляет опасность. Чтобы избежать угрозы для жизни и здоровья людей, городок будет демонтирован, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Информации по состоянию аналогичных городков на площадках в районах в мэрии нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU