Пациентке с диабетом из Челябинска выписали опасное для жизни лекарство
Пенсионерка из Челябинска Нелли Фоминых, живущая с диабетом II типа, пожаловалась на лечащих докторов. Женщине выписали препарат «Клофелин», который ей пришлось купить за собственные деньги. Правда, открыв инструкцию к препарату, женщина поняла, что он опасен для ее жизни.
Во-первых, это лекарство не применяют для лечения диабета. Во-вторых, оно противопоказано людям с болезнями сосудов и сердца, а пенсионерка до этого перенесла инфаркт и инсульт. Наконец, «Клофелин» можно применять только под наблюдением лечащего врача.
— Зачем принимать препарат, в инструкции которого в разделе «противопоказания» указаны сердечно-сосудистые заболевания, по словам женщины, никто не объяснил. К тому же оплачивать лекарство ей пришлось за свой счет. Полагаем, что данная ситуация нуждается в проверке со стороны профильных ведомств, — говорит член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.
Активисты направили жалобу вице-губернатору области Ирине Гехт.
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ИСТОЧНИК KP.RU