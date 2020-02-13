Теперь не гадают: две злодейки в Челябинской области сорвали с пенсионерки золотую цепочку и серьги
В полицию Верхнего Уфалея пришла за помощью местная пенсионерка 69-ти лет. Женщина рассказала, что в центре города средь бела дня с не сорвали золотую цепочку и серьги.
— Полицейские установили, что в дневное время в центре города к потерпевшей подошли две неизвестные женщины с предложением погадать. Пенсионерка еще не успела ответить, как одна из злоумышленниц сорвала цепочку, а вторая сняла с нее серьги. После ограбления обе скрылись, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Росии по Челябинской области.
Подозреваемых задержали по горячим следам: 27-летняя и 48-летняя женщины являются жительницами Еманжелинского района и уже были судимы.
Возбуждено уголовное дело, обеим грозит заключение до семи лет.
Продать цепочку и серьги они не успели. Все похищенное вернулось хозяйке.
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ИСТОЧНИК KP.RU