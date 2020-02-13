2020-02-13T09:37:11+03:00
Общество

В одной из квартир в Челябинской области нашли мертвую 14-летнюю школьницу

Следов криминал пока не видно
Лидия ПЕСКОВА
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О депрессии школьницы говорила ее страница в социальных сетях.О депрессии школьницы говорила ее страница в социальных сетях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Трагедия разыгралась в одной из квартир Златоуста в среду, 12 февраля. Близкие девочки вернулись домой и нашли ее мертвой. Школьнице было всего 14 лет.

Что случилось, теперь должен выяснить Следственный комитет.

Однако косвенные ответы на вопрос уже найдены.

Известно, что девочка была склонна к депрессиям. На своей странице в социальных сетях она выкладывала мрачные картинки и посты с грустными фразами.

По мнению психологов, содержание ленты в социальных сетях — один из ярких показателей того, в каком настроении находится ребенок. И родителям стоит относиться к картинкам и постам серьезно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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