В одной из квартир в Челябинской области нашли мертвую 14-летнюю школьницу
Трагедия разыгралась в одной из квартир Златоуста в среду, 12 февраля. Близкие девочки вернулись домой и нашли ее мертвой. Школьнице было всего 14 лет.
Что случилось, теперь должен выяснить Следственный комитет.
Однако косвенные ответы на вопрос уже найдены.
Известно, что девочка была склонна к депрессиям. На своей странице в социальных сетях она выкладывала мрачные картинки и посты с грустными фразами.
По мнению психологов, содержание ленты в социальных сетях — один из ярких показателей того, в каком настроении находится ребенок. И родителям стоит относиться к картинкам и постам серьезно.
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ИСТОЧНИК KP.RU