2020-02-13T09:59:45+03:00
Общество

Школу в Челябинской области оштрафовали за стук на крыше во время уроков

Директор разрешила строителям делать ремонт в разгар учебного процесса
Лидия ПЕСКОВА
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Ремонтировать крышу начали во время уроков.Ремонтировать крышу начали во время уроков.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Школу в селе Архангельское, что в Сосновском районе, начали ремонтировать в разгар учебного года. Когда в учебное заведение пришла проверка, на крыше стучали рабочие, а в классах занимались дети.

— Прокуратура выявила нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. Школа не обеспечила безопасность детей. На момент проверки проводились ремонтные работы по устройству кровли. При проведении ремонтных работ в здании школы находились ученики, воспитанники дошкольной группы, персонал школы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Директор школы оштрафована на 3 тысячи рублей, а сама школа как юридическое лицо — на десять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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