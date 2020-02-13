Водителю автопоезда, раздавившему пешехода, вынесли приговор в Челябинске

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:22:44+03:00

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В Челябинске вынесли приговор 40-летнему водителю автопоезда МАЗ, который по неосторожности раздавил пешехода. Несчастный случай произошел на перекрестке улиц Индивидуальная и Ямальская летом 2018 года.

На перекрестке водитель автопоезда собирался повернуть налево, но в процессе маневра остановился из-за движущегося навстречу автомобиля SKODA Octavia.

— Из салона SKODA Octavia вышел пассажир. Он бросил бутылку в лобовое стекло грузового автомобиля и подошел к передней части тягача. Водитель МАЗ не заметил пешехода и тронулся, проехав по упавшему мужчине колесом тягача. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Свою вину водитель МАЗ признал полностью. С учетом положительных характеристик, наличия госнаград, плохого здоровья и двух детей на иждивении мужчине дали год колонии-поселения. Кроме того, он три года не сможет садиться за руль и уже выплатил матери погибшего 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU