2020-02-13T10:25:21+03:00
Общество

«Не пройти с детской коляской». Челябинцы завалили мэра Наталью Котову адресами для объездов

Градоначальница верстает маршруты по SOS-сигналам
Инна КУМЕЙКО
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Градоначальница Наталья Котова и замглавы по городской среде Александр Егоров под мостами в Ленинском районе. Фото: соцсети.Градоначальница Наталья Котова и замглавы по городской среде Александр Егоров под мостами в Ленинском районе. Фото: соцсети.
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Улица Калинина повторяет причудливых холмистый рельеф Челябинска. От Свердловского проспекта тротуар «сбегает» резко вниз, к ул. Кирова.

Есть на улице спуск-лестница. Если ее не чистить, превращается в гладкую горку. По которой не подняться.

Накануне укатанную горку осмотрела глава города Наталья Котова. Поручила очистить ступени и установить перила: сначала временные, весной — постоянные.

На трамвайной остановке на ул. Кирова мэр увидела снег, сметенный в кучи. Поручила немедленно вывезти.

В Ленинском районе, под мостами, тоже появятся поручни.

Точки объезда Наталья Котова выбрала из откликов под постами в своих аккаунтах.

А горожане продолжают прокладывать маршруты будущих объездов, оставляя сообщения на имя мэра в соцсетях.

Александр Яковлев: «Под мостами в Ленинском районе нужно пересмотреть пешеходную зону. Здесь так узко, что с детской коляской не проехать».

Рита Касимова: «На перекрестке ул. Молодогвардейцев — пр. Победы на троллейбусной остановке не спуститься к троллейбусу — обе лестницы под наледью».

Юрий Теслин: «Наведите порядок под мостами у трамвайного депо N 1. Нужны ограждения от дороги и освещение для пешеходов».

Мосты, под которыми ходить страшно, - "ворота" в Ленинский район. Фото: соцсети.

Мосты, под которыми ходить страшно, - "ворота" в Ленинский район. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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