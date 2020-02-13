«Не пройти с детской коляской». Челябинцы завалили мэра Наталью Котову адресами для объездов
Улица Калинина повторяет причудливых холмистый рельеф Челябинска. От Свердловского проспекта тротуар «сбегает» резко вниз, к ул. Кирова.
Есть на улице спуск-лестница. Если ее не чистить, превращается в гладкую горку. По которой не подняться.
Накануне укатанную горку осмотрела глава города Наталья Котова. Поручила очистить ступени и установить перила: сначала временные, весной — постоянные.
На трамвайной остановке на ул. Кирова мэр увидела снег, сметенный в кучи. Поручила немедленно вывезти.
В Ленинском районе, под мостами, тоже появятся поручни.
Точки объезда Наталья Котова выбрала из откликов под постами в своих аккаунтах.
А горожане продолжают прокладывать маршруты будущих объездов, оставляя сообщения на имя мэра в соцсетях.
Александр Яковлев: «Под мостами в Ленинском районе нужно пересмотреть пешеходную зону. Здесь так узко, что с детской коляской не проехать».
Рита Касимова: «На перекрестке ул. Молодогвардейцев — пр. Победы на троллейбусной остановке не спуститься к троллейбусу — обе лестницы под наледью».
Юрий Теслин: «Наведите порядок под мостами у трамвайного депо N 1. Нужны ограждения от дороги и освещение для пешеходов».
Мосты, под которыми ходить страшно, - "ворота" в Ленинский район. Фото: соцсети.
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