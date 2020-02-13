Историю о 300 звонках в детскую поликлинику проверит прокуратура Челябинской области
На этой неделе одна из жительниц Златоуста пожаловалась в социальных сетях, что для вызова доктора своему болеющему ребенку ей пришлось позвонить в поликлинику 327 раз. В качестве доказательства дама выложила скрин экрана мобильного телефона с информацией о количестве звонков.
— По поручению прокурора области Виталия Лопина органами прокуратуры организована проверка. Прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU