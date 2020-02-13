2020-02-13T12:23:50+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области лосиха преследовала директора национального парка «Зюраткуль»

Сохатая по кличке Дарена неслась за снегоходом на высокой скорости [видео]
Инна КУМЕЙКО
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Лоси и люди дружат в национальном парке "Зюраткуль". Фото: zuratkul.ruЛоси и люди дружат в национальном парке "Зюраткуль". Фото: zuratkul.ru
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По белому от снега лесу катит снегоход. На нем — директор «Зюраткуля» Александр Брюханов и инспектор национального парка. По зимней тропе несется крупный лось, точнее, лосиха. За кадром слышен голос инспектора: «Иди домой, Дарена!».

Дарена живет в Доме лося «Сохатка». Ей девять лет, она очень общительная. Видать, и в этот раз лосиха заскучала.

Снегоход катил по лесу со скоростью 30 километров в час. Лосиха преследовала инспекторов около полутора километров бодрым галопом.

— Мы пообщались с Дареной, я угостил ее морковкой и яблоками. Тронулись в путь, и тут Дарена побежала за нами. Минут пять она неслась,бежала, аж из ноздрей пар валил. Мы остановились, лосиха подошла, все обнюхала. Я уговаривал ее вернуться домой, на кордон. Она, казалось, ушла, но вскоре опять явилась. Расстояние очень приличное преодолела, и это после такого спринтерского забега, — говорит Брюханов.

Дом Лося «Сохатка» — зимовье животных. Осенью лоси приходят в загоны и живут около инспекторов и туристов всю зиму. Любят общение. Весной сохатые разбредаются по национальному парку. Бывает, лосихи приходят на зимовье с лосятами.

Лосиха бежит за директором Зюраткуля.Видео: национальный парк «Зюраткуль»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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