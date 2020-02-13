«Уже написали заявление»: почему в Челябинской области сокращают судебных приставов

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:35:06+03:00

С нового года в ведомстве начались серьезные изменения

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В Челябинской области сократят более 1,6 тыс. судебных приставов. Сразу успокоим: никого на мороз не выставят. Всех возьмут обратно и продолжат взыскивать долги.

Дело в том, что с 1 января 2020 года ведомство приобрело новый статус и теперь приравнено к правоохранительным органам.

— Сотрудникам вручены уведомления о сокращении. Они уже написали заявления о приеме на работу в новую структуру. Одни — на государственно-гражданскую службу, другие — в органы принудительного исполнения, где им будут присваиваться офицерские звания. Последним придется пройти тестирование и психофизиологическое исследование, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.

В новой структуре запланированы дополнительные должности Новых сотрудников начнут набирать с 1 июля. А вот название службы останется прежним — УФССП.

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ИСТОЧНИК KP.RU