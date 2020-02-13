2020-02-13T13:12:14+03:00
Общество

В Челябинске сына экс-губернатора Дубровского вызвали в суд

От бизнесмена требуют восстановить уничтоженную «зеленку»
Ольга АНТОНОВА
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В Троицке в Сквере памяти засохли все саженцы. Фото: администрация Троицкого городского округа.В Троицке в Сквере памяти засохли все саженцы. Фото: администрация Троицкого городского округа.
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В Арбитражный суд Челябинской области вызван Александр Дубровский — сын бывшего губернатора региона. С иском обратилась администрация города Троицка. От бизнесмена Дубровского, владельца компании «ЧелябСтройКомплект» чиновники требуют восстановить благоустройство Сквер памяти.

В преддверие Дня Победы привести в достойный вид сквер тем более важно, ведь в нем установлены 18 мраморных постаментов с выбитыми 7,5 тысячами фамилий погибших на фронтах Великой Отечественной жителей Троицка.

Излюбленное место отдыха горожан, сейчас пребывает в плачевном состоянии. В 2017 году фирма Дубровского должна была реконструировать Сквер памяти, в том, числе, высадив зеленые насаждения. Цена вопроса — 26 млн руб. Увы, саженцы погибли: за ними никто не ухаживал.

Сейчас администрация Троицка требует высадить 281 растение: ели, туи, кизильник, сирень, а так же деревья и кустарник других пород.

У контракта есть гарантийный срок: брак в работе фирма Дубровского должна устранить за свой счет. Времени осталось мало: гарантия по контракту истекает 5 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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