2020-02-13T13:46:26+03:00
Общество

В Челябинске «мертвая» фирма строит дом у морга

Рассказываем, какое отношение к стройке имеет новый главный архитектор
Ирина Фадюшина
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Строители успели построить два этажа. Фото: podoprigora74.livejournal.comСтроители успели построить два этажа. Фото: podoprigora74.livejournal.com
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Рядом с сосновым бором на улице Варненской началось строительство 16-этажки возле морга областной больницы. Уже возвели два этажа. Тревогу забил политолог Александр Подопригора.

Во-первых, там проходит дорога к медгородку, в том числе, будущему корпусу детской хирургии. Во-вторых, расстояние до соснового бора составляет пару десятков метров, хотя по норме нужно минимум 300 метров. В третьих, строительство огромного жилого дома разрушит и без того ветхую инфраструктуру.

Пока администрация Челябинска перепроверяет документы на строительство, вскрылись интересные подробности.

— «Стройарсенал» (основной вид деятельности — оптовая торговля, капитал — 10 тыс. рублей), которому сотрудники городской мэрии, в полном соответствии с разными красивыми бумагами, выдали разрешение на строительство этого жилого дома, не существует: эта фирма ликвидирована 25 декабря 2019 года. И потому едва ли сможет достроить этот дом в 4 квартале 2020 года», — цитирует Александра Подопригору Uralpress.ru.

Кроме того, здание проектировала компания «Эшер», принадлежащая нынешнему главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову.

— Не пора ли звонить охотникам за привидениями? Страшно даже представить, что тут еще может открыться, — иронизирует политолог.

Между тем, замминистра экологии региона Виталий Безруков заявил, что эта территория находится за пределами городского бора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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