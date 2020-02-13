В Челябинске власти ищут желающих построить школу
Молодые семьи, поселившиеся в многоэтажках микрорайона «Академ Риверсайд», давно ждут школу: домов много, детей — еще больше, но пока ребятишек приходится водить и возить в учебные заведения в других районах.
Новая школа на 1,1 тыс. мест появится осенью 2022 года: власти города объявили аукцион и готовы принимать заявки от потенциальных застройщиков до 20 февраля. Цена вопроса — 634 млн. руб.
Школа будет в три этажа, с лифтами для маломобильных детей. Вокруг школы подрядчик должен благоустроить территорию: высадить деревья-крупномеры лиственных и хвойных пород, устроить газоны, засеянные травой.
На пришкольном участке появится два двора с площадками для подвижных игр, стадионом для занятий физкультурой. Территорию обнесут металлическим забором высотой в 1,9 м и устроят в нем главные ворота и несколько калиток.
Напомним, 1 сентября 2020 года в микрорайоне «Парковый» откроется самая большая и самая современная в УрФО школа на 1,5 тысячи учеников.
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ИСТОЧНИК KP.RU