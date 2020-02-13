Молодым специалистам Челябинской области помогут с жильем

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:34:22+03:00

Молодые ученые также получат больше денег на свои исследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого достаточно строить карьеру на Южном Урале

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Семьи молодых ученых Челябинской области смогут получить миллион рублей на покупку жилья. По мнению губернатора региона Алексея Текслера, такая инициатива убедит перспективных специалистов работать на Южном Урале.

— Я надеюсь, совет молодых ученых активно подключится. Важно, чтобы мы оказывали такую поддержку нуждающимся, тем, кто продвигает нашу науку, и я готов выделять до миллиона рублей каждому на такую поддержку, — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор также добавил, что инициатива очень важна для Челябинской области: в регионе сейчас проживает более трех тысяч молодых ученых. Аспиранты смогут получить деньги как в форме субсидий, так и в виде первоначального взноса.

Кроме того, глава региона объявил об увеличении грантового фонда. На исследования молодых специалистов выделят дополнительно 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU