В Челябинске в кардиоцентре появился уникальный рентген сосудистой системы человека

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:23:48+03:00

Благодаря новому аппарату хирургам не нужно вскрывать грудную клетку для операций на сердце

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Рентгеновский аппарат, или ангиограф, показывает живую картину сосудистой системы человека, вплоть до малейших «веточек». И хирурги видят сосуды изнутри, понимая, где проблемный участок, требующий вмешательства.

Теперь ангиограф есть в федеральном кардиоцентре в Челябинске. Здешние хирурги смогут восстанавливать сосуды и сердце человека без классического вскрытия грудой клетки. Значит, не будет долгого восстановления пациента. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, отменяется и пожизненная инвалидность. Качество жизни человека не меняется.

— Наш федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии — один из лучших в России, — говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — В течение года врачи выполняют до шести тысяч операций: и эндоваскулярные операции, и операции на открытом сердце. Уровень подготовки специалистов очень высокий, оборудование самое современное.

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ИСТОЧНИК KP.RU