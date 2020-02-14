2020-02-14T06:23:48+03:00
Общество

В Челябинске в кардиоцентре появился уникальный рентген сосудистой системы человека

Благодаря новому аппарату хирургам не нужно вскрывать грудную клетку для операций на сердце
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Ангиограф "нарисует" хирургам картину состояния сосудистой системы человека изнутри. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.Ангиограф "нарисует" хирургам картину состояния сосудистой системы человека изнутри. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Изменить размер текста:

Рентгеновский аппарат, или ангиограф, показывает живую картину сосудистой системы человека, вплоть до малейших «веточек». И хирурги видят сосуды изнутри, понимая, где проблемный участок, требующий вмешательства.

Теперь ангиограф есть в федеральном кардиоцентре в Челябинске. Здешние хирурги смогут восстанавливать сосуды и сердце человека без классического вскрытия грудой клетки. Значит, не будет долгого восстановления пациента. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, отменяется и пожизненная инвалидность. Качество жизни человека не меняется.

— Наш федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии — один из лучших в России, — говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. — В течение года врачи выполняют до шести тысяч операций: и эндоваскулярные операции, и операции на открытом сердце. Уровень подготовки специалистов очень высокий, оборудование самое современное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава СК Александр Бастрыкин разбирается, почему в Челябинске выгоняют на улицу многодетную семью
В Челябинске в кардиоцентре появился уникальный рентген сосудистой системы человека
Восемь жителей Челябинска попали на карантин по коронавирусу в Тюмени
Плагиат или креатив: жителей Челябинска удивила вывеска с названием «Пошта»
«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов
Родители Челябинской области требуют прекратить нагружать детей уроками во время карантина
50 процентов всех круп в России производятся в Челябинской области
В минздраве Челябинской области рассказали, как получать посылки из Китая
Врачи Челябинской области теперь могут точно диагностировать коронавирус
«Уральская молния» приглашает челябинцев найти свою половинку на льду 14 февраля
Эксперты и общественники помогут в разработке транспортной сети Челябинска
Молодым специалистам Челябинской области помогут с жильем
Еще два челябинских вуза закрылись на карантин
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
«Трактор» назвал имена игроков-номинантов на Приз зрительских симпатий
В Челябинске власти ищут желающих построить школу
Следственный комитет проверит историю многодетной семьи из садового домика в Челябинске
«Тупой, но веселый»: как жители Челябинска ищут свою любовь на сайтах знакомств
В Челябинске «мертвая» фирма строит дом у морга
Количество акционеров ВТБ в Свердловской области выросло на треть
В Челябинске сына экс-губернатора Дубровского вызвали в суд
«Уже написали заявление»: почему в Челябинской области сокращают судебных приставов
В Челябинской области лосиха преследовала директора национального парка «Зюраткуль»
Челябинские общественники нашли необычный способ переписи населения
Водитель такси избил пассажира в Челябинске