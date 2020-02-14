2020-02-14T07:12:16+03:00
Общество

В Челябинске задыхаются от смога

Нечем дышать не только в промзоне, но и на Северо-Западе
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске опять нечем дышать. Фото: Елена Вахтина.В Челябинске опять нечем дышать. Фото: Елена Вахтина.
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Челябинский гидрометцентр предупредил о продлении режима неблагоприятных метеоусловий. Увы, человек не может впасть в анабиоз, как лягушка, чтобы дожить до лучших времен, когда наступят благоприятные для жизни метеоусловия.

Режим «черного неба» продлен до 19.00 пятницы, 14 февраля. Нечем дышать так же в Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Магнитогорске — короче, во всех грязных промышленных городах Южного Урала.

В Челябинске нечем дышать не только в промзонах: плохо пахнет на Северо-Западе.

— На улице Куйбышева люди морщились и задыхались, — сообщает челябинец Александр Кожейкин.

А в минэкологи заявляют, что накануне в городе работали 12 стационарных постов мониторинга воздуха, передвижные лаборатории министерства и Управления Росприроднадзора.

— В пятницу, 14 февраля, министр экологии Сергей Лихачев экстренно собирает представителей промпредприятий на совещание рабочей группы. Речь пойдет о реализованных промышленниками основных мероприятиях в период НМУ, — сообщают в министерстве.

- обращения на качество атмосферного воздуха следует направлять в Интернет-приемную министерства экологии http://mineco174.ru/InternetReception;

- можно позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии(351) 263-54-79;

- письма следует отправлять в официальные сообщества министерства в соцсетях: vk.com/mineco_174 и www.instagram.com/minecologychel/

- можно обратиться в экологическую приёмную минэкологии: +7 906 890 96 70.

- обращение в адрес крупных промпредприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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