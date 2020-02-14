В Челябинске задыхаются от смога
Челябинский гидрометцентр предупредил о продлении режима неблагоприятных метеоусловий. Увы, человек не может впасть в анабиоз, как лягушка, чтобы дожить до лучших времен, когда наступят благоприятные для жизни метеоусловия.
Режим «черного неба» продлен до 19.00 пятницы, 14 февраля. Нечем дышать так же в Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Магнитогорске — короче, во всех грязных промышленных городах Южного Урала.
В Челябинске нечем дышать не только в промзонах: плохо пахнет на Северо-Западе.
— На улице Куйбышева люди морщились и задыхались, — сообщает челябинец Александр Кожейкин.
А в минэкологи заявляют, что накануне в городе работали 12 стационарных постов мониторинга воздуха, передвижные лаборатории министерства и Управления Росприроднадзора.
— В пятницу, 14 февраля, министр экологии Сергей Лихачев экстренно собирает представителей промпредприятий на совещание рабочей группы. Речь пойдет о реализованных промышленниками основных мероприятиях в период НМУ, — сообщают в министерстве.
- обращения на качество атмосферного воздуха следует направлять в Интернет-приемную министерства экологии http://mineco174.ru/InternetReception;
- можно позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии — (351) 263-54-79;
- письма следует отправлять в официальные сообщества министерства в соцсетях: vk.com/mineco_174 и www.instagram.com/minecologychel/
- можно обратиться в экологическую приёмную минэкологии: +7 906 890 96 70.
- обращение в адрес крупных промпредприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.
ИСТОЧНИК KP.RU