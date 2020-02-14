В Челябинске задержан бывший глава Миасса
Бывшего главы администрации Миасского городского округа Станислава Третьякова сотрудники ФСБ задержали в ноябре 2018 года. На вопросы журналистов в пресс-службе ФСБ тогда сообщили:
— Третьяков подозревается в получении взятки. Оперативные материалы переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела..
Эпизод со взяткой относится к 2012 г. Третьяков был замом главы администрации Миасса. Мзду в 145 тыс. руб. он получил, чтобы коммерческие структуры получали земельные участки без конкурсных процедур.
О взятке заявила Анастасия Иванова, осужденная позже за наркоторговлю. Деньги она якобы передала через Андрея Юдина, фигуранта дела о мошенничестве. Позже экс-заммэра Чебаркуля Алексей Сафонов сообщил, что в 2012 г передал Третьякову 300 тыс. руб. Сафонов осужден за коррупцию.
Третьяков вины не признает. Он живет под подпиской о невыезде.
Станислава Третьякова задержали в здании СУ СК России по Челябинской области 13 февраля. Через несколько часов, после вмешательства и. о. руководителя СУ СК России по региону Степана Шульги, Третьякова отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU