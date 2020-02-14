2020-02-14T08:40:28+03:00
Происшествия

В Магнитогорске жительница отдала мошенникам 138 тысяч рублей

На крючок Интернет-жуликов она попалась, когда захотела взять в кредит 150 тысяч
Инна КУМЕЙКО
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На удочку интернет-жуликов попалась 46-летняя жительница Магнитогорска.На удочку интернет-жуликов попалась 46-летняя жительница Магнитогорска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обычно обманутыми виртуальными прохиндеями становятся люди пожилые. Воспитанные в доверии к печатному слову, к сказанному с экранов ТВ, они не могут вычислить жулье, потому лишаются своих накоплений. Но в этот раз на крючок мошенников попалась 46-летняя жительница Магнитогорска.

Стражам порядка отдела полиции «Правобережный» он сообщила, что хотела взять кредит в 150 тыс. руб. На свою беду, увидела объявление в Интернете о помощи в составлении универсальной для банков заявке на кредит.

Не успела доверчивая гражданка связаться с теми, кто «оказывает услуги», как ее тут же взяли в оборот «представители банка» и сообщили, что заявительница должна оплатить ряд услуг.

А дальше было все, как в тумане. Переводила деньги разным получателям обманутая много и часто. Когда опомнилась, поняла, что лишилась 138 тысяч рублей.

Полиция ищет виртуальных жуликов. А в пресс-службе УМВД по Магнитогорску напоминают: за банковскими услугами нужно обращаться непосредственно в банк, а не к «посредникам».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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