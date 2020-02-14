В Челябинске работодатели требуют признаний в любви
В базе HeadHunter сейчас 63 тысячи резюме с фразой: «Люблю свою работу», «Люблю свою профессию». Это 0,1% от всех резюме на сайте.
Вакансий, в которых работодатели указали в качестве пожелания к кандидатам любовь к работе, — шесть тысяч, или один процент от общего количества вакансий.
Как рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова, в базе вакансий в Челябинской области есть около 300 актуальных вакансий с требованием о любви.
Например, от регистратора медицинского центра требуют применять то качество, которое многие принимают за недостаток: «Любовь трещать по телефону будет вашим ключевым преимуществом при приеме на работу».
От будущего повара-сушиста — «Любовь к порядку и самодисциплина»
Оригинальное условие выдвинуто для менеджера по работе с клиентами с сервисом проверки контрагентов: «Обязательно любить получать заработную плату ежемесячно».
Выходит, мантра «Я люблю свою работу» вечна, но преподносится под разными «соусами»
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ИСТОЧНИК KP.RU