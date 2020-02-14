В Челябинск не пустили контрабандное мороженое из Казахстана
Костанайские мороженщики остались без прибыли: таможенники на пункте пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном не пустили в Челябинскую область 15 тонн сладкой продукции. Сотрудники Россельхознадзора не нашли в пакете документов бумаг, подтверждающих безопасность мороженого.
В пресс-службе регионального Управления Россельхозндзора пояснили, что отсутствие ветеринарного сертификата признает партию потенциально опасной для здоровья человека.
Водитель фуры оштрафован за нарушение правил провоза продукции. 15 тонн мороженого возвращены в Казахстан.
Читайте так же:
Семь советов для выбора лучшего мороженого. Выбираем мороженое по советам Роспотребнадзора и Роскачества - (здесь).
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU