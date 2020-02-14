2020-02-14T10:18:00+03:00
Общество

В Челябинск не пустили контрабандное мороженое из Казахстана

Сладкий груз не имел важных сопроводительных документов
Ольга АНТОНОВА
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Не все мороженое безопасно для здоровья.Не все мороженое безопасно для здоровья.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Костанайские мороженщики остались без прибыли: таможенники на пункте пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном не пустили в Челябинскую область 15 тонн сладкой продукции. Сотрудники Россельхознадзора не нашли в пакете документов бумаг, подтверждающих безопасность мороженого.

В пресс-службе регионального Управления Россельхозндзора пояснили, что отсутствие ветеринарного сертификата признает партию потенциально опасной для здоровья человека.

Водитель фуры оштрафован за нарушение правил провоза продукции. 15 тонн мороженого возвращены в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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