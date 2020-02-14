Стало известно, где в Челябинске можно бесплатно подготовиться к Тотальному диктанту

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:09:30+03:00

Участие в курсах — отличный шанс подтянуть знания по русскому языку

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В воскресенье, 16 февраля, в Челябинске стартуют бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту — 2020. Масштабное событие пройдет в стране 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в нашем городе слушатели курсов разберут сложные случаи орфографии и пунктуации, которые встретятся в тексте диктанта. На вопросы ответят филологи. В конце каждого занятия «курсисты» будут писать тренировочные диктанты. Автором текста Тотального диктанта-2020 стал Андрей Геласимов.

Спикерами в этом году станут: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ЧелГУ, председатель проверяющей комиссии Тотального диктанта в Челябинске Ирина Голованова; преподаватель кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Кристина Гандау; преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания ЧелГУ Юлиана Корсакова; магистрант кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Артем Рыжков.

Где откроются бесплатные тренировочные курсы к Тотальному диктанту-2020:

— по воскресеньям: Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского (ул. Энгельса, 61). Первое занятие состоится 16 февраля в 15.00.

— по вторникам: третий корпус ЧелГУ (пр. Победы, 162в, аудитория № 302) будет начинаться в 19.15. Занятия стартуют 18 февраля.

— по четвергам: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Коммуны, 69, молодежный отдел), с 11.00. Первое занятие здесь пройдет 20 февраля.

Записаться на мастер-классы можно на сайте totaldict.ru/chelyabinsk/#events.

В заявке нужно указать свое имя и адрес проведения курсов.

На занятия нужно взять тетрадь и ручку, и документ, удостоверяющий личность. Он пригодится, чтобы попасть на территорию вуза и библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU