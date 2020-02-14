Больше романтики для абонентов Tele2 в Челябинске

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:07:21+03:00

Мобильный оператор Tele2 знает, что жизнь горожан вращается не только вокруг мобильного общения, и дарит своим клиентам скидки и бонусы на новые впечатления и вкусный кофе

Изменить размер текста: A A

Абоненты Челябинска смогут получать еще больше скидок на услуги от компаний в своем регионе. В программе лояльности «Больше» можно найти романтичные, вкусные и познавательные предложения от партнеров оператора.

День всех влюбленных и 23 февраля – это отличные поводы провести время незаурядно и весело в компании второй половинки, друзей или родных. Абоненты Tele2 могут приобрести два билета на колесо обозрения торгово-развлекательного комплекса «Горки» по цене одного. Это еще один отличный вариант для свидания или веселого завершения шоппинга. Людям, ценящим познавательный отдых и просвещение, Tele2 дарит второй билет на экспозицию в Мультимедийном выставочном комплексе «Россия – моя история». А любителям кофе при покупке одной порции ароматного напитка в сети кофеен Coffee Box вторая порция – в подарок.

Чтобы активировать бонусы от партнеров Tele2, необходимо зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении, выбрать предложение, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Его нужно предъявить при приобретении услуги.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Светлана Галилеева, директор челябинского филиала Tele2:

«Мы знаем, насколько активны, любознательны и легки на подъем наши абоненты, поэтому постарались подобрать наиболее актуальные и интересные предложения в рамках нашей программы лояльности. Мы сосредоточились на местных компаниях, дающих приятные впечатления жителям Челябинска. Нашей задачей было собрать предложения из разных сфер, чтобы каждый абонент мог получить действительно нужный подарок. Предложения от федеральных партнеров также доступны всем, кому это может быть интересно».

Программа лояльности «Больше» – это более 300 партнеров по всей России. Кроме многочисленных скидок и бонусов, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. Следить за обновлениями можно на сайте.