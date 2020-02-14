Стали известны итоги проверки воды в Челябинске
Массовыми жалобы на коричневый цвет водопроводной воды в нашем городе стали после новогодних каникул.
В мэрии создали специальную комиссию, члены которой выезжали по сигналам на место. Была организована проверка качества вода на очистных сооружениях города.
В пятницу, 14 декабря, в пресс-службе администрации города озвучили итоги проверки.
— По итогам измерений, в пробах воды не было выявлено превышения нормативов, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.
Чтобы решить вопрос улучшения качества питьевой воды, мэрия вместе с МУП «ПОВВ» разработала дорожную карту. Одна из задач — промывка и прочистка внутридомовых систем водоснабжения, включая бойлеры. Это — задача управляющих компаний.
Как сообщат власти, внутридомовые системы водоснабжения уже промыты в более чем 60 % домов города.
Работы продолжатся до тех пор, пока по всему городу вода не станет нормального цвета.
С итогами исследований можно ознакомиться здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU