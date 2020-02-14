2020-02-14T11:28:09+03:00
Общество

Стали известны итоги проверки воды в Челябинске

Специальная комиссия выясняла, почему она изменила цвет на коричневый
Ольга АНТОНОВА
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Кто виноват в коричневом цвете воды в наших кранах?Кто виноват в коричневом цвете воды в наших кранах?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Массовыми жалобы на коричневый цвет водопроводной воды в нашем городе стали после новогодних каникул.

В мэрии создали специальную комиссию, члены которой выезжали по сигналам на место. Была организована проверка качества вода на очистных сооружениях города.

В пятницу, 14 декабря, в пресс-службе администрации города озвучили итоги проверки.

— По итогам измерений, в пробах воды не было выявлено превышения нормативов, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии.

Чтобы решить вопрос улучшения качества питьевой воды, мэрия вместе с МУП «ПОВВ» разработала дорожную карту. Одна из задач — промывка и прочистка внутридомовых систем водоснабжения, включая бойлеры. Это — задача управляющих компаний.

Как сообщат власти, внутридомовые системы водоснабжения уже промыты в более чем 60 % домов города.

Работы продолжатся до тех пор, пока по всему городу вода не станет нормального цвета.

С итогами исследований можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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