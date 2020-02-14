В Челябинске потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь
На следующей неделе Челябинск окунется в очередную зимнюю оттепель. В грядущий вторник в городе потеплеет до +3 градусов. Тепло задержится, минимум на три дня. Такой прогноз для столицы Южного Урала дает Гидрометцентр России.
Во вторник, 18 февраля: -11 ночью, +3 градуса днем.
В среду, 19 февраля: -4 градуса ночью, +3 днем.
В четверг, 20 февраля, -6 ночью, +1 днем.
Во вторник возможен небольшой снег с дождем. Остальные дни — без осадков.
А пока в городе стоят морозные дни: ночами температура опускается до -15…-17 градусов, днем в Челябинске -5..-7.
Такая погода сохранится вплоть до грядущего потепления.
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ИСТОЧНИК KP.RU