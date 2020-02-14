В Челябинске потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:46:14+03:00

Уже во вторник возможен дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики разглядели на своих картах очередную оттепель

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На следующей неделе Челябинск окунется в очередную зимнюю оттепель. В грядущий вторник в городе потеплеет до +3 градусов. Тепло задержится, минимум на три дня. Такой прогноз для столицы Южного Урала дает Гидрометцентр России.

Во вторник, 18 февраля: -11 ночью, +3 градуса днем.

В среду, 19 февраля: -4 градуса ночью, +3 днем.

В четверг, 20 февраля, -6 ночью, +1 днем.

Во вторник возможен небольшой снег с дождем. Остальные дни — без осадков.

А пока в городе стоят морозные дни: ночами температура опускается до -15…-17 градусов, днем в Челябинске -5..-7.

Такая погода сохранится вплоть до грядущего потепления.

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ИСТОЧНИК KP.RU