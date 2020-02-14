В Челябинске задержали главу фирмы, возводившей стадион для биатлона
В Тракторозаводском райсуде Челябинска приняли решение о задержании на два месяца одного из владельцев компании ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Бизнесмена подозревают в хищении бюджетных средств.
Согласно информации от правоохранителей, претензии к предпринимателю появились из-за строящегося в Златоусте биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Здание возводят еще с 2014 года, однако до сих пор не ввели в эксплуатацию, несмотря на то, что соревнования там уже проходят. Кроме того, к подрядчику уже были вопросы по поводу других строящихся объектов, на которых срывались сроки сдачи.
Теперь мужчине предстоит провести два месяца в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба бюджету составила более семи миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU