2020-02-14T16:35:53+03:00
Общество

В Челябинске задержали главу фирмы, возводившей стадион для биатлона

Сроки сдачи здания постоянно срывались
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В случае доказательства вины предпринимателю может грозить до десяти лет лишения свободыВ случае доказательства вины предпринимателю может грозить до десяти лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тракторозаводском райсуде Челябинска приняли решение о задержании на два месяца одного из владельцев компании ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Бизнесмена подозревают в хищении бюджетных средств.

Согласно информации от правоохранителей, претензии к предпринимателю появились из-за строящегося в Златоусте биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Здание возводят еще с 2014 года, однако до сих пор не ввели в эксплуатацию, несмотря на то, что соревнования там уже проходят. Кроме того, к подрядчику уже были вопросы по поводу других строящихся объектов, на которых срывались сроки сдачи.

Теперь мужчине предстоит провести два месяца в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба бюджету составила более семи миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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