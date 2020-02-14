2020-02-14T18:33:09+03:00
Общество

Примеры идеальной любви: опубликован топ известных пар Челябинской области

Сразу три семьи — союз журналистов и политиков
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В список попала и главная пара Челябинской области Алексей и Ирина Текслер. Фото: Марина Власова, 1obl.ruВ список попала и главная пара Челябинской области Алексей и Ирина Текслер. Фото: Марина Власова, 1obl.ru
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Интернет-издание «Медиазавод» к Дню Святого Валентина подготовили топ-5 самых известных пар Челябинской области. В список влюбленных попал даже глава региона.

Сразу три семьи образовались благодаря союзу журналистов и политиков. Так жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина познакомилась со своим будущим мужем еще в Норильске, когда она работала на местном телевидении. Как итог — 17 счастливых лет брака. Подобным же образом образовалась семья Маргариты и Александра Павловых. Сенатор от Южного Урала встретила свою любовь также во время работы в журналистике. Теперь пара воспитывает трех детей.

Другие семьи, попавшие в топ, многодетные. Так у бизнесмена Бориса Видгофа и его супруги Светланы четверо детей, которых сам предприниматель нередко называл своим главным проектом, а жену — своей опорой. Не отстает по количеству детей и семья депутата ЗСО Константина Захарова. При этом чиновник активно поддерживает начинания своих дочерей и сына.

Немного хуже брак сложился у депутата Семена Мительмана. Он вместе с женой — журналисткой Ольгой Давиденко — жили душа в душу. Однако счастью пары помешала онкология. Ольга умерла от рака через четыре года после свадьбы. Однако чиновник, чтя память жены, много раз помогал Союзу журналистов Челябинской области, который возглавляла его жена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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