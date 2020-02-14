Кыштым стал одним из самых интересных малых городов России по версии Forbes

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:04:18+03:00

Проекты города уже не раз высоко оценивались на разных уровнях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Южноуральские команды, желающие воплотить свои творческие мечты в жизнь, снова едут в Кыштым. Как сообщает издание «Южноуральская панорама», все из-за программы «Культурная мозаика малых городов и сел. Партнерская сеть».

Инициативу решили реализовать в Кыштыме не случайно. Организаторы программы — благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — уже не раз оценивали проекты, которые реализуются в Челябинской области. Так, именно при поддержке фонда, на базе главной культурной площадки города — усадьбы Демидова — уже несколько лет проходят фестивали по поддержке культуры и образования.

Как итог, глава Челябинской области Алексей Текслер, считает, что Кыштым необходимо развивать как туристический и образовательный центр, а российский отдел Forbes включил город в список самых интересных малых населенных пунктов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU