Кыштым стал одним из самых интересных малых городов России по версии Forbes
Южноуральские команды, желающие воплотить свои творческие мечты в жизнь, снова едут в Кыштым. Как сообщает издание «Южноуральская панорама», все из-за программы «Культурная мозаика малых городов и сел. Партнерская сеть».
Инициативу решили реализовать в Кыштыме не случайно. Организаторы программы — благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — уже не раз оценивали проекты, которые реализуются в Челябинской области. Так, именно при поддержке фонда, на базе главной культурной площадки города — усадьбы Демидова — уже несколько лет проходят фестивали по поддержке культуры и образования.
Как итог, глава Челябинской области Алексей Текслер, считает, что Кыштым необходимо развивать как туристический и образовательный центр, а российский отдел Forbes включил город в список самых интересных малых населенных пунктов страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU