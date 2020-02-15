Кировку в Челябинске очистят от павильонов и киосков

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:00:21+03:00

К лету с пешеходной улицы уберут все ларьки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Под снос уже попали салон часов и летник одного из ресторанов

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Главную пешеходную улицу в Челябинске избавят от ларьков. На днях демонтировали салон «Швейцарские часы», который долгие годы стоял со стороны бульвара Славы. А ранее убрали летник ресторана «Журавлина».

У салона часов закончился контракт, и мэрия отказалась его продлевать. Поскольку новая концепция пешеходной улицы не предполагает размещения павильонов. К лету уберут все остальные. Об этом сообщают СМИ.

— С 1 марта, как только будет демонтирована праздничная иллюминация, с Кировки уберут все киоски, — рассказал руководитель муниципального учреждения «Городской сад имени Пушкина», отвечающего за Кировку, Игорь Клеин.

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ИСТОЧНИК KP.RU