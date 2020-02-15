Вперед к паралимпийским медалям: в Челябинске открыли центр по адаптивным видам спорта

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:22:16+03:00

Здесь будут готовить спортсменов для участия в крупных всероссийских и международных стартах

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На Южном Урале почти 10 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья сегодня занимаются адаптивной физкультурой. Из них более двух тысяч — активно и постоянно.

Руководитель регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов отметил, что реабилитация методами физической культуры и спорта является одним из наиболее эффективных методов реабилитации инвалидов. И большой стимул для людей с ограниченными возможностями здоровья — участие в чемпионатах города и области, на крупных турнирах, включая паралимпийские и сурдлимпийские игры. Для всех нужно создавать хорошие условия.

Новый центр, в том числе, будет привлекать тренеров, готовить спортсменов к выступлениям на высоком уровне. Речь идет о спорте категорий лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорте слепых и спорте глухих.

В середине февраля в Челябинске уже прошел чемпионат области среди лиц с ограниченными возможностями здоровью по лыжным гонкам. До конца месяца в области такие турниры пройдут по настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, шашкам, а также всероссийские соревнования.

Кстати, общая численность инвалидов всех видов заболеваний в Челябинской области, по данным регионального министерства социальных отношений, более 230 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU