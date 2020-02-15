2020-02-15T12:14:54+03:00
Общество

В Челябинске дорожники начали ремонтировать дороги зимой

Выбоины латают по специальной «зимней» технологии
Валентина ВАГАНОВА
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Вот так ремонтируют дороги новым способом. Фото: администрация ЧелябинскаВот так ремонтируют дороги новым способом. Фото: администрация Челябинска
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Челябинские дорожники впервые приступили к ремонту асфальта в феврале. Устранять выбоины и бугры при минусовых температурах позволяет специальная технология. По ней уже отремонтировали участок дороги на Свердловском проспекте.

— При работах применяется специальная холодная модифицированная асфальтобетонная смесь, которую можно применять зимой. Этот опыт успешно применяется на федеральных и региональных трассах, — объяснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Пока восстановлено несколько дефектов, но работа будет продолжена. На все восстановленные участки распространяется гарантия. За тем, как поведет себя покрытие, будет следить подрядчик.

Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров проследил за ходом ремонта минувшей ночью. Он отметил, что ям на городских дорогах не должно быть ни зимой, ни летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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