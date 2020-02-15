В Челябинске дорожники начали ремонтировать дороги зимой

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинские дорожники впервые приступили к ремонту асфальта в феврале. Устранять выбоины и бугры при минусовых температурах позволяет специальная технология. По ней уже отремонтировали участок дороги на Свердловском проспекте.

— При работах применяется специальная холодная модифицированная асфальтобетонная смесь, которую можно применять зимой. Этот опыт успешно применяется на федеральных и региональных трассах, — объяснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Пока восстановлено несколько дефектов, но работа будет продолжена. На все восстановленные участки распространяется гарантия. За тем, как поведет себя покрытие, будет следить подрядчик.

Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров проследил за ходом ремонта минувшей ночью. Он отметил, что ям на городских дорогах не должно быть ни зимой, ни летом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU