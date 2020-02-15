В Челябинске почтили память воинов, погибших в Афганистане

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:53:40+03:00

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15 февраля в России вспоминают павших воинов-интернационалистов. В Челябинске на Аллее Славы прошло возложение венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества». В нем приняли участие Алексей Текслер, Наталья Котова, ветеранские объединения, участники боевых действий, военнослужащие и жители области.

— Наверное, самое сложное — быть на войне в мирное время. И мы помним и чтим имена наших героев, их память сохранится в истории нашего Отечества, Южного Урала, в каждой семье, в тех школах и других учебных заведениях, где они учились. Более 600 человек оставили свои жизни, защищая интересы нашей страны, и сегодня это возможность нам вспомнить о мире. Тем более, что и сейчас наша страна в Сирии защищает интересы всего человечества от террористической угрозы. Будем помнить и чтить память наших героев! — сказал Алексей Текслер.

Участие в церемонии принял губернатор Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

Завершилась церемония торжественным маршем. Фото: gubernator74.ru

СПРАВКА «КП»

15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. Это означало окончание Афганской войны, которая длилась почти десять лет. В ней погибли более 15 тысяч советских военных, среди них 180 южноуральцев.

Ежегодно в этот день вспоминают не только воинов-афганцев, но и солдат и офицеров, погибших в других горячих точках.

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ИСТОЧНИК KP.RU