Шестилетний вокалист из Челябинска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:10:07+03:00

Мирон занимается вокалом с двух лет. Фото: кадр с видео

К мальчику повернулись все наставники и стоя аплодировали ему после выступления

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Шестилетний Мирон Довгань из Челябинска буквально зажег на сцене шоу «Голос. Дети». Он исполнил песню «От Волги до Енисея» группы «Любэ». Его выступление заставило повернуться всех наставников: Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе. Звезды подпевали юному исполнителю и даже немного пританцовывали в кресле. А после вместе со всем залом аплодировали стоя.

Между наставниками развернулась «борьба» за Мирона, они стали уговаривать его присоединиться к своей команде. Но маленький певец без колебаний ответил:

— Я хочу к Меладзе.

Юный челябинец поет с двух лет. А еще занимается на блокфлейте и фортепиано. Выступать на федеральном канале ему не в первой. Он был в гостях у Максима Галкина в шоу «Лучше всех!» и пел с Филиппом Киркоровым на сцене челябинского оперного театра.

Мирон Довгань из Челябинска прошел слепые прослушивания на Голос. Дети .Видео: Первый канал

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ИСТОЧНИК KP.RU