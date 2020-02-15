Воспитанники «Трактора» помогли команде добыть очки в матче с «Куньлунем»

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:15:13+03:00

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Накануне матча черно-белые прочно закрепились на дне турнирной таблицы Восточной конференции чемпионата КХЛ. Отставание от занимающего 11-е место «Амура» довольно приличное — семь очков за пять матчей до конца регулярного турнира. Соперник — китайский «Куньлунь» (правда, в составе нет ни одного игрока КНР) в конце января капитулировал, проиграв в Челябинске 1:3.

Сегодня, 15 февраля в матче с «Куньлунь Ред Стар» челябинцы в середине первого периода после гола Андрея Попова открыли счет. В середине второго гости отквитались, и, спустя, минуту вышли вперед. Почти сразу «Трактор» сравнял счет после гола Вячеслава Основина — 2:2. Основное время завершилось вничью. Получается, что в матче с «китайцами» на финише чемпионата отличились сплошь воспитанники спортшколы «Трактор» — Попов и Основин.

Основное время — ничья. В серии буллитов победную шайбу забрасывает еще один воспитанник споршколы «Трактор», игрок юниорской сборной России Его Степанов.

Впереди у «Трактора» три домашних матча и шанс не занять последнее 12-е место в Восточной конференции КХЛ. Уже в понедельник, 17 февраля челябинцы дома сыграют с череповецкой «Северсталью» (19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU