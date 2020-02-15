В Челябинской области из-за коронавируса запретили выставки и продажу животных

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:07:30+03:00

А также усилили контроль за несанкционированными точками торговли мясом

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Россельхознадзор по Челябинской области рекомендовал ветеринарным учреждениям, агропромышленным предприятиям и питомникам приостановить выставки и продажу животных, в том числе диких, экзотических и декоративных. Причиной этому стала эпидемия коронавируса. Четкой информации о появлении вируса пока нет, но по одной из версий, источником стали дикие животные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

По мнению специалистов, введенные меры профилактики позволят не допустить проникновения коронавируса на территорию Челябинской области.

— Особое внимание будет уделено местам несанкционированной торговли, где может происходить реализация продукции животного происхождения без необходимой тепловой обработки, — сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский.

Минсельхоз также подключится к работе по профилактике и будет координировать работу по наличию в ветеринарных учреждениях необходимого запаса дезинфицирующих средств. Также усилят меры профилактики на всех агропромышленных предприятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU