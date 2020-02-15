В Челябинске трое подростков попали под колеса такси

15 Февр. 2020 2020-02-15T21:05:06+03:00

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Трое подростков оказались под колесами такси на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. На видеозаписи с камеры «Интерсвязи» видно, что мальчики начали переходить дорогу на красный свет, когда поток машин начал движение в сторону улицы Молодогвардейцев. Вероятно, в темное время суток водитель не сразу заметил пешеходов и не успел затормозить.

По словам очевидцев, одного из подростков увезли на реанимобиле, двое других получили незначительные травмы и находились в состоянии шока. На вид мальчикам около 11 лет. Как уточнили в Госавтоинспекции, подробности об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших будет позже.

Между тем, горожане уже успели обсудить происшествие в соцсетях.

— Их просто не видно! — пишет Анна Кильбер

— Машина первая, двигалась в крайнем левом ряду, осветила их. Таксист должен был заметить и тормозить, — возражает Владимир Беляев.

— Дети должны были остаться на средине проезжей части или бегом перебежать. Они не спеша двигаются дальше. Таксист куда тоже смотрит? Встреча слепых. Виноваты родители и таксист, — считает Владимир Беляев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/761057" frameborder="0"></iframe> Таксист сбил трех пешеходов на перекрестке в Челябинске.Видео: Интерсвязь

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ИСТОЧНИК KP.RU