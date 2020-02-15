В Челябинске трое подростков попали под колеса такси
Трое подростков оказались под колесами такси на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. На видеозаписи с камеры «Интерсвязи» видно, что мальчики начали переходить дорогу на красный свет, когда поток машин начал движение в сторону улицы Молодогвардейцев. Вероятно, в темное время суток водитель не сразу заметил пешеходов и не успел затормозить.
По словам очевидцев, одного из подростков увезли на реанимобиле, двое других получили незначительные травмы и находились в состоянии шока. На вид мальчикам около 11 лет. Как уточнили в Госавтоинспекции, подробности об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших будет позже.
Между тем, горожане уже успели обсудить происшествие в соцсетях.
— Их просто не видно! — пишет Анна Кильбер
— Машина первая, двигалась в крайнем левом ряду, осветила их. Таксист должен был заметить и тормозить, — возражает Владимир Беляев.
— Дети должны были остаться на средине проезжей части или бегом перебежать. Они не спеша двигаются дальше. Таксист куда тоже смотрит? Встреча слепых. Виноваты родители и таксист, — считает Владимир Беляев.
Таксист сбил трех пешеходов на перекрестке в Челябинске.Видео: Интерсвязь
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ИСТОЧНИК KP.RU