2020-02-15T21:05:06+03:00
Происшествия

В Челябинске трое подростков попали под колеса такси

Мальчики неспешно шли на красный [видео]
Ирина Фадюшина
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Момент ДТП попал на видео.Момент ДТП попал на видео.
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Трое подростков оказались под колесами такси на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. На видеозаписи с камеры «Интерсвязи» видно, что мальчики начали переходить дорогу на красный свет, когда поток машин начал движение в сторону улицы Молодогвардейцев. Вероятно, в темное время суток водитель не сразу заметил пешеходов и не успел затормозить.

По словам очевидцев, одного из подростков увезли на реанимобиле, двое других получили незначительные травмы и находились в состоянии шока. На вид мальчикам около 11 лет. Как уточнили в Госавтоинспекции, подробности об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших будет позже.

Между тем, горожане уже успели обсудить происшествие в соцсетях.

— Их просто не видно! — пишет Анна Кильбер

— Машина первая, двигалась в крайнем левом ряду, осветила их. Таксист должен был заметить и тормозить, — возражает Владимир Беляев.

— Дети должны были остаться на средине проезжей части или бегом перебежать. Они не спеша двигаются дальше. Таксист куда тоже смотрит? Встреча слепых. Виноваты родители и таксист, — считает Владимир Беляев.

Таксист сбил трех пешеходов на перекрестке в Челябинске.Видео: Интерсвязь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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