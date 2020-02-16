В Челябинске джипы мешают регистрации на рейсы в аэропорту
В старом здании воздушной гавани Челябинска пассажиры и коммерческие интересы руководства аэропорта соседствовали с трудом. Ожидающие приглашения на посадку на первом этаж тесниkbcm из-за внедорожника, рекламирующего один из автосалонов города.
Не успели открыть новый терминал, как туда перебралась реклама автомагазина. И теперь уже два огромных джипа мешают пассажирам в самом неудобном месте — у стройки регистрации. Люди с детьми, багажом теснятся, огибая сверкающие новой краской и хромом внедорожники.
— Посмотрите на фото. И администрация аэропорта доказывает, что тачки не мешают людям! Когда буду улетать, поставлю чемодан не около колеса этих корыт, а на капот! — пишет подписчик группы «Аэропорт Челябинск им. Курчатова-Баландино #CEK».
Читатели с ним согласны.
Коля Ш.: «Можно наклеить стикер «Паркуюсь как хочу».
Петр М. : «Есть такое в Пулково и Шереметьево».
Ирина К: «Но не у стоек же регистрации припаркованы автомобили в Пулково и Шереметьево. И по площади те терминалы много больше нашего!».
P.S. Комментарии сотрудников аэропорта во время подготовки публикации получить не удалось.
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