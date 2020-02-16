2020-02-16T09:27:26+03:00
Общество

В Челябинске в снегопад подрядчики чистят дороги и тротуары

По новым требованиям контрактов уборка начинается, не дожидаясь окончания осадков (видео)
Инна КУМЕЙКО
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Уборка тротуара на проспекте Ленина. Фото: cheladmin.ruУборка тротуара на проспекте Ленина. Фото: cheladmin.ru
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Из пресс-службы мэрии в воскресенье, 16 февраля, прилетел отчет: «Минувшей ночью на дорогах Челябинска работала 131 единица техники. Это- 29 КДМ, 40 МТЗ, 24 погрузчика, 38 самосвалов. На полигоны вывезено более 3.6 тысяч тонн снега».

Как следует из сводки, сегодня днем на улицах города 145 единиц техники. В бригадах ручной уборки 67 рабочих.

За окном идет снег, а уборка города в разгаре. Напомним, по новым требованиям муниципальных контрактов, очистка магистралей и тротуаров начинается уже во время снегопада, тогда как ранее машины подрядчика, АО «Южуралмост», выходили только по окончании осадков. Контракт позволял подрядчику вывозить сметенное к обочинам в течение нескольких (!) недель. Чтобы заработать штраф, нужно было вконец расслабиться и не убирать до трети площади города.

Уборки тротуаров в контракте подрядчика ранее не было. Сейчас расчистка пешеходных дорожек обязательна.

Еще один очевидный плюс: запрещено повсеместное использование реагентов, превращающих снег в черную грязь. Обувь пешеходов и кузова автомобилей стали гораздо чище.

В Челябинске убирают тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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