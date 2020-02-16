В Челябинской области 42 китайца обследуются на коронавирус

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:14:08+03:00

В Челябинской области в карантине 42 гражданина КНР проходят обследование на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Граждане КНР здоровы, но по правилам наблюдение за ними в течение 14 дней обязательно

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, в воскресенье, 16 февраля, в пунктах непрерывного медицинского наблюдения региона проходят обследования здоровые граждане КНР. В том числе, 15 пациентов — в Миасском инфекционном отделении и 27 человек — в Челябинске, в областном противотуберкулезном диспансере.

— Признаков инфекционных заболеваний не имеют, проходят ежедневный осмотр врачами, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области оценивается как эпидемическая. Его может отменить только штаб по гриппу и ОРВИ. Заседание штаба назначено на 18 февраля.

Случаев заболевания новым коронавирусом в регионе нет.

По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, область получила тест-системы диагностики коронавирусной инфекции.

Для максмальной точности исследования проводят дважды — в Челябинске, а потом — в Екатеринбурге или Новосибирске.

При дважды отрицательном результате подозрение на коронавирусную инфекцию отменяется.

В региональном минздраве работает call-центр по вопросам ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Телефон (351) 240-15-16 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU