В Челябинской области 42 китайца обследуются на коронавирус
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, в воскресенье, 16 февраля, в пунктах непрерывного медицинского наблюдения региона проходят обследования здоровые граждане КНР. В том числе, 15 пациентов — в Миасском инфекционном отделении и 27 человек — в Челябинске, в областном противотуберкулезном диспансере.
— Признаков инфекционных заболеваний не имеют, проходят ежедневный осмотр врачами, — сообщили в пресс-службе минздрава.
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области оценивается как эпидемическая. Его может отменить только штаб по гриппу и ОРВИ. Заседание штаба назначено на 18 февраля.
Случаев заболевания новым коронавирусом в регионе нет.
По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, область получила тест-системы диагностики коронавирусной инфекции.
Для максмальной точности исследования проводят дважды — в Челябинске, а потом — в Екатеринбурге или Новосибирске.
При дважды отрицательном результате подозрение на коронавирусную инфекцию отменяется.
В региональном минздраве работает call-центр по вопросам ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Телефон (351) 240-15-16 (круглосуточно).
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ИСТОЧНИК KP.RU