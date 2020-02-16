В Челябинске врачи рассказали о состоянии детей, сбитых такси накануне

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:59:52+03:00

На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского под колесами авто оказались мальчики семи, девяти и одиннадцати лет

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Черепно-мозговые травмы получили в Челябинске накануне три ребенка. На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского вечером в субботу, 15 января, таксист сбил мальчиков 7, 9, и 11 лет.

В городском Управлении здравоохранения рассказали о состоянии здоровья детей:

— У всех диагностированы черепно-мозговые травмы. Возраст пострадавших — семь и одиннадцать лет. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, девятилетний ребенок получил перелом костей носа. Его состояние — средней тяжести.

Напомним, в момент ДТП дети были на середине дороги, когда загорелся красный свет. Водитель сбившего мальчиков такси дал по газам.

Перекресток ул. Братьев Кашириных и Чайковского — один из самых травмоопасных на Северо-Западе. Машины несутся с чудовищной скоростью, а уличное освещение тусклое.

Аварии здесь случаются и днем. В прошлом году на перекрестке автомобиль сбил маму с коляской.

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ИСТОЧНИК KP.RU