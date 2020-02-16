В Челябинске врачи рассказали о состоянии детей, сбитых такси накануне
Черепно-мозговые травмы получили в Челябинске накануне три ребенка. На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского вечером в субботу, 15 января, таксист сбил мальчиков 7, 9, и 11 лет.
В городском Управлении здравоохранения рассказали о состоянии здоровья детей:
— У всех диагностированы черепно-мозговые травмы. Возраст пострадавших — семь и одиннадцать лет. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, девятилетний ребенок получил перелом костей носа. Его состояние — средней тяжести.
Напомним, в момент ДТП дети были на середине дороги, когда загорелся красный свет. Водитель сбившего мальчиков такси дал по газам.
Перекресток ул. Братьев Кашириных и Чайковского — один из самых травмоопасных на Северо-Западе. Машины несутся с чудовищной скоростью, а уличное освещение тусклое.
Аварии здесь случаются и днем. В прошлом году на перекрестке автомобиль сбил маму с коляской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU