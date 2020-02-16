2020-02-16T13:58:07+03:00
Происшествия

В Челябинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся

ЧП случилось в Металлургическом районе
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку.В Челябинске водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Черкасская мама веля пятилетнюю дочку. Ребенок был одет в зимний комбинезон со светоотражающими вставками.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску, переход пешеходы пересекали 15 февраля, в 16.30. В этот час в феврале уже не темно: световой день прибавился на два часа. Однако водитель Мицубиси Мираж, как потом выяснилось, не имевший прав на управление авто, несся, не разбирая дороги, вылетел на переход и сбил ребенка.

После аварии бесправник сбежал с места ДТП. Но благодаря сотрудникам Госавтоинспекции, личность его была установлена. Его нашли за несколько часов.

В аварии пятилетний ребенок получил травмы.

Напомним, накануне в Челябинске случилась еще одна авария с участием детей: на перекрестке ул. Братьев Каширины и Чайковского водитель такси сбил трех мальчиков-школьников. Все трое получили черепно-мозговые травмы. У одного пострадавшего сломан нос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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