«Трактор» расстается со своими игроками: кто первый

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:55:17+03:00

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За пять туров до завершения регулярного чемпионата КХЛ руководство черно-белых сделало заявление: команда досрочно разрывает соглашение с одним из легионеров. Первым в отставку отправили канадского форварда Кристиата Томаса. Его контракт с клубом был рассчитан до конца апреля 2021 года. Значительную часть этого сезона игрок пропустил, залечивая травму. А всего канадец с октября 2018 года сыграл за «Трактор» 59 матчей, набрав 23 (12+11) очков.

Напомним, накануне, 15 февраля «медведи» в серии буллитов переиграли «Куньлунь» — 3:2. 17 февраля «Трактор» продолжит домашнюю серию матчем с «Северсталью».

Отметим, что черно-белые фактически потеряли шансы на выход в плей-офф, занимая последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Еще одна команда клубной системы «Трактора» «Челмет» также не сумел пробиться в число тех команд, которые будут бороться за Кубок Братины ВХЛ — втором хоккейном эшелоне России. Пока только «Белые медведи» продолжают бороться за выход в плей-офф в Молодежной хоккейной лиге.

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ИСТОЧНИК KP.RU