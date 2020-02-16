2020-02-16T15:13:30+03:00
Происшествия

В Челябинской области на пожаре погибли две женщины

Еще один человек сумел из огня выбраться
Ольга АНТОНОВА
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В огне погибли две женщины. Фото: u24.ruВ огне погибли две женщины. Фото: u24.ru
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ЧП случилось накануне, 15 февраля, в Усть-Катаве. Огонь вспыхнул в частном доме на ул. Станционная. Пламя объяло все строение, и к моменту прибытия пожарных кровля прогорела и рухнула, веранда была уничтожена. Одноэтажный дом горел и снаружи, и внутри.

В огне погибли две женщины, 54 и 80 лет. Как сообщает пресс-служба 10 ПСО ОФПС по Челябинской области, еще один человек спасся, получив множественные ожоги.

Пламя ликвидировали 13 огнеборцев и три единицы техники. Причины ЧП будут установлены в ходе проверки.

Напомним, 15 февраля жителей Металлургического района Челябинска напугал черный столб дыма. Загорелся склад мебельного цеха по адресу Морская, 24. Фото и видео пожара очевидцы выложили в соцсети. В огне никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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